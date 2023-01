La Lega: "Buche pericolose in pieno centro"

Il gruppo Lega di Cervia pone sul tavolo del consiglio comunale un ordine del giorno in merito ai problemi riscontrati alla pavimentazione di via XX settembre, nel centro di Cervia. "Nel tratto a nord-est, a differenza degli altri tre angoli del quadrato, non è mai stata fatta la pavimentazione con ciottolato e che l’asfalto presente è in avanzato stato di degrado; che l’intero tratto è molto pericoloso per la circolazione stradale a causa delle buche ampie e profonde". Da qui la richiesta a sindaco e giunta di prendere "provvedimenti urgenti".