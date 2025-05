"La Lega?. Doveva allearsi con noi"

La lista civica La Pigna, dopo il 4,40% che ha consentito l’elezione in consiglio comunale alla sua candidata sindaca Veronica Verlicchi, promette battaglia sui banchi di Palazzo Merlato: il primo obiettivo sarà portare la maggioranza a guida Barattoni a spaccarsi sui temi che più dividono i partiti alleati del Pd. "La sua coalizione è tale solo sulla carta, e noi lo dimostreremo – promette Veronica Verlicchi –. Le loro contraddizioni interne sono del resto lapalissiane, come hanno rivendicato gli stessi componenti del campo largo a urne chiuse da pochi minuti". Verlicchi, forte del bottino di 2.700 voti, con picchi del 17% in alcune parti del forese, ha qualche dardo da scagliare anche nei confronti della Lega: "Quel partito si è suicidato da solo. Chiunque sapeva che non avrebbe avuto possibilità di eleggere alcun consigliere, considerando la presenza in Lista per Ravenna di un leone delle preferenze come Gianfranco Spadoni. Ora possono solo fare autocritica: mi auguro per loro che capiscano quanto prima che la dirigenza romagnola va azzerata e nominata ex novo. Se avessero cercato una convergenza con la Pigna, come suggerito da profili interni alla Lega (il riferimento è all’ex-consigliere comunale Gianfilippo Nicola Rolando, ndr), forse avrebbero avuto la possibilità di portare in consiglio un loro esponente".

Con la Lega le porte potrebbero non essersi chiuse del tutto, ad esempio se il prossimo segretario dovesse essere Roberto Vannacci.

"Siamo aperti al dialogo con chiunque voglia fare vera opposizione nei confronti del Pd".

f.d.