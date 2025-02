La Lega ha scelto Ancisi. Uniti sotto un simbolo unico. Morrone: "Siamo la lista più forte"

Come un coniglio dal cilindro di un mago, così ieri mattina è saltata fuori la candidatura di Alvaro Ancisi a sindaco per le amministrative, a capo di una coalizione formata da Lega, Lista per Ravenna e Popolo della famiglia. A presentarlo, "con orgoglio", il segretario della Lega in Romagna e parlamentare Jacopo Morrone.

Un colpo di scena insomma, tenuto nascosto anche a quelli che, FI e Fratelli d’Italia, almeno fino ad ora, avrebbero potuto essere altri potenziali alleati. La coalizione si presenta con una lista unica e unitaria e ieri Morrone ha più e più volte sottolineato l’apertura a convergenze con le altre forze del centrodestra e liste civiche. Anche se, dopo questa forzatura, è più facile che ognuno vada per la sua strada. Ad ogni modo, l’importante, ha detto Ancisi, "è presentarsi uniti al secondo turno". Perché, ha aggiunto, "ogni forza del centrodestra deve mettercela tutta per tenere il centrosinistra e il suo candidato al di sotto del 50%".

La scelta su Ancisi arriva al termine di mesi di contatti e consultazioni, ha spiegato Morrone in conferenza stampa, appena prima di srotolare i manifesti con scritto a chiare lettere il nome del candidato sindaco sotto al simbolo della Lega. "La lista sarà unica – ha spiegato – e quindi bisognerà ‘stringersi’, ma sarà una lista forte". Lo ha definito il candidato "migliore che ci potesse essere a Ravenna, profondo conoscitore del territorio e, da sempre, attento alle istanze dei cittadini". Per la prima volta, ha continuato, "un simbolo unico, importante, è questa la vera novità di questa operazione politica". Un eventuale matrimonio con il Popolo della famiglia era già nell’aria, il leader di Lista per Ravenna è invece un inedito e potrebbe consentire alla Lega di entrare in consiglio comunale con un suo consigliere.

Ancisi è stato definito da Morrone un "grande direttore d’orchestra, una guida per tanti". Da mesi, ha rivelato, "lavoriamo al progetto e al simbolo, non è stato semplice. Siamo la lista più forte e rappresentativa alle prossime elezioni e puntiamo a mantenere un dialogo aperto con le altre forze di centrodestra". Con Fratelli d’Italia e Forza Italia, ha sottolineato, "ho parlato anche in settimana per accelerare sulle scelte e l’auspicio è di presentarsi alle urne uniti". Nessuna preclusione, neanche nei confronti di Gianfilippo Rolando, capogruppo in consiglio comunale della Lega, che due giorni fa ha pubblicamente appoggiato Veronica Verlicchi della Pigna come candidata sindaca, per essere immediatamente smentito. "Deve essere stato uno scherzo di carnevale in anticipo", ha concluso Morrone.

Annamaria Corrado