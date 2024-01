La Lega Navale Italiana: "Mancata intesa economica con la Guardia Costiera"

La Sezione di Ravenna della Lega Navale Italiana, dopo gli articoli apparsi sulla stampa, riguardanti la “Cessazione del rapporto di comodato d’uso” relativa alla messa a disposizione di alcuni locali della Sezione di Ravenna Lni alla Guardia Costiera Ausiliaria Gca, intende precisare una serie di cose. Vediamole.

"Diversamente da quanto apparso, l’uso dei locali era regolato da un “contratto di comodato d’uso” ex articoli 1803 e seguenti del Codice Civile e non da un “contratto di affitto”; il contratto di comodato era relativo all’uso esclusivo, da parte della Guardia Costiera Ausiliaria Gca, della torretta sovrastante la Sede e dei locali di servizio". Ancora: "Per l’uso dei locali assegnati a Gca era stato proposto un adeguamento del contributo a fronte delle lievitate spese di gestione della sede. Ciò si era reso necessario a seguito degli aumentati costi delle utenze unitamente all’esecuzione di opere imprescindibili di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali della Sezione per garantirne l’agibilità, il decoro e la sicurezza. La decisione volontaria di lasciare la Sede da parte della Guardia Costiera Ausiliaria è scaturita, dal mancato accordo sull’entità dell’adeguamento al

contributo". In conclusione la sezione cittadina della Lega Navale Italiana "nell’esprime il suo rammarico per il mancato accordo, si augura che in futuro si possano creare nuove occasioni di collaborazione nell’ambito

delle reciproche attività istituzionali".