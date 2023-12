La Lega: "Oltre 1.600 firme contro il porta a porta"

Il gruppo consiliare della Lega faentina ha presentato l’esito della raccolta firme contro il sistema della raccolta dei rifiuti. Complessivamente sono stati 1.633 i cittadini che hanno sottoscritto il documento. "Abbiamo sollecitato la giunta in tutti i modi. Con telefonate, confronti con foto delle varie situazioni sul territorio, ma non ascoltano – ha detto Roberta Conti, segretaria della Lega a nome dei consiglieri comunali presenti alla conferenza –. I bidoncini creano disagio ai cittadini, aumentano la pericolosità in strada e mettono in difficoltà gli operatori che sono stremati da questa situazione con un notevole aumento delle malattie da lavoro". Secondo i leghisti "l’amministrazione dovrebbe fare un passo indietro e convincersi del fallimento". Ora le firme saranno protocollate. Il gruppo consiliare ha poi annunciato che chiederà un incontro con l’assessore all’Ambiente Luca Ortolani. "Non siamo contro la raccolta differenziata, ma per esempio in alcune zone crediamo debbano essere ripristinate le isole ecologiche". Oltre alla Lega anche il Popolo della Famiglia aveva lanciato una raccolta firme.