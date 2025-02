La Lega perde i pezzi. Anna Greco lascia il gruppo e passa a Fratelli d’Italia

Terremoto dentro la Lega: la consigliera comunale Anna Greco ha infatti deciso di lasciare il gruppo consigliare e il partito, per unirsi a Fratelli d’Italia: a Palazzo Merlato sarà dunque la quarta consigliera di Fratelli d’Italia, partito per cui ha anche deciso di tesserarsi.

"La recente scelta di Jacopo Morrone di rompere, a freddo, la possibilità di indicare un candidato unitario del centrodestra per le prossime elezioni comunali di Ravenna mi obbliga ad uscire dalla Lega. Il candidato sindaco, infatti, sarebbe stato da concordare in primis con le forze politiche di governo – Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – che in consiglio comunale sono all’opposizione, coinvolgendo, di seguito, anche le altre liste civiche. La strada intrapresa da Morrone, invece, si trasforma in un vero e proprio assist al Pd, presa come al solito senza consultare i rappresentanti locali, e che porterà certamente a fare scomparire la Lega da Palazzo Merlato. L’alleanza con la lista di Ancisi la dice lunga sull’assenza di un progetto politico che possa rompere il sistema di potere in città. Morrone decreta la morte del mio partito a Ravenna, come ha fatto con grande abilità in altri importanti centri della provincia. Di fronte a questa decisione, volendo continuare a dare il mio contributo alle forze di opposizione per combattere lo strapotere della sinistra, ho deciso di aderire al gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, con cui ho trovato in questi mesi collaborazione e completa intesa politica".

Fratelli d’Italia accoglie a braccia aperte la neoconsigliera: "Accogliamo con favore la richiesta di Anna Greco di adesione al gruppo consigliare di Fratelli d’Italia e di iscrizione al partito. Questa importante adesione, che sarà seguita da altre, va a rafforzare il quadro dirigente e la struttura organizzativa di Fratelli d’Italia a Ravenna".

Il rischio per la Lega di ritrovarsi priva di una rappresentanza a Palazzo Merlato sembra in realtà in procinto di materializzarsi già in questa legislatura: il Carroccio è rappresentato oggi solo da Gianfilippo Nicola Rolando, il quale pure rinnega la scelta di Alvaro Ancisi come candidato, ribadendo la propria iniziale volontà di candidare Veronica Verlicchi, consigliera de La Pigna. Arrivando a rassicurare che la 48enne godrebbe della stima di una parte consistente di Fratelli d’Italia.

Molti se lo sono chiesti a seguito dell’annuncio di Greco: la consigliera ha avuto rassicurazioni da Fdi circa un imminente candidato sindaco ritenuto di qualità? "Della questione si occupa il segretario", taglia corto Greco. I nomi al vaglio di Fratelli d’Italia e di Forza Italia rimangono ancora coperti: quel che è certo è che l’interlocuzione è più avviata rispetto a qualche giorno fa, benché tutte le bocche rimangano cucite.

