La Lega scalda già i motori e pensa a una donna

La Lega ha già pronto un nome per le amministrative del 2026: il segretario della Lega Romagna, il deputato Jacopo Morrone, stando a quanto emerge, avrebbe infatti chiesto la disponibilità ad essere il prossimo candidato sindaco del centrodestra alla consigliera comunale Roberta Conti, la quale non si sarebbe tirata indietro. Come mai la Lega a quasi tre anni dal voto decide già di scaldare i motori? In primis per non farsi trovare impreparata come accadde nel 2020, quando il dibattito interno al centrodestra si incagliò e la coalizione fu costretta a dare il proprio sostegno a un candidato civico che già era in campo.

Agendo d’anticipo Roberta Conti avrebbe modo di farsi conoscere in città, intercettando quei pezzi di società con cui ancora non è entrata in contatto. In secondo luogo Morrone è convinto che la Lega possa tornare in tempi tutto sommato brevi a quello che considera il suo ruolo ‘naturale’ di partito più votato nell’alveo del centrodestra faentino, primato detenuto per anni e soffiatole da Fratelli d’Italia solo alle ultime elezioni politiche. Già, e Fratelli d’Italia? Il partito che guida il governo nazionale accetterà un nome proveniente da altri lidi? Ai meloniani la Lega spiegherà le sue convinzioni in merito: un candidato di Fratelli d’Italia rischierebbe di incontrare sulla sua strada le barricate, unendo le opposizioni. Faenza è pur sempre la città di Silvio Corbari e Bruno Neri, due degli eroi della Resistenza più conosciuti a livello italiano: un candidato proveniente da Fratelli d’Italia troverebbe davanti a sé un muro forse troppo alto da scalare. Meglio dunque una figura rassicurante, dai profili in parte civici: Roberta Conti è conosciuta in città soprattutto come imprenditrice, e solo recentemente si è avvicinata alla politica, venendo eletta consigliere comunale nel 2020.

Nelle sue dichiarazioni è sempre misuratissima, e tende a concentrarsi sui temi economici; quando si tratta di maneggiare materiali più incandescenti quali diritti e immigrazione evita regolarmente i toni roboanti. Sarebbe inoltre la prima candidata sindaca di genere femminile a guidare una delle due coalizioni maggiori. Fratelli d’Italia e il resto della coalizione potrebbero avanzare alcune obiezioni: due anni di consiglio comunale sono forse troppo pochi per capire il funzionamento della macchina amministrativa, diventata ulteriormente complessa con il passaggio dei dipendenti all’Unione e con la gestione delle risorse derivanti dal Pnrr. Perplessità su cui il centrodestra ha comunque quasi tre anni di tempo per confrontarsi.

Filippo Donati