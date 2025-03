"La legalità importa all’amministrazione?"

Cosa intendono fare "concretamente" sindaco e assessore competente "per ridare serenità e fiducia ai nostri concittadini

residenti in zona stazione, Isola San Giovani e giardini Speyer?". Intendono, per esempio, "creare un posto di Polizia fisso con l’ausilio di Polizia Locale e Polizia di Stato attraverso l’utilizzo di un veicolo che stazioni in zona 24 ore al giorno fin quando sarà necessario?". Questa la domanda al centro del question time presentato da Renato Esposito, vice capogruppo di Fratelli d’Italia. Il consigliere chiede anche quali siano le intenzioni dell’amministrazione "perché la Stazione di Ravenna, biglietto da visita della nostra Città, non diventi anche rifugio per sbandati, tossici e criminali di vario genere e provenienza". Per Esposito "che la sicurezza urbana sia peggiorata di molto e da tempo è cosa nota a tutti. Legalità e ordine pubblico sono prioritari per l’amministrazione?".