La leggerezza di Calvino. Alle 21 ’Viola e il barone’

’Viola e il barone’, reading sui testi di Italo Calvino, è lo spettacolo in programma questa sera alle 21 al Centro civico ’Gino Pellegrini’ di piazza Foresti 25, a Conselice. Il protagonista della serata sarà Paolo Hendel, che ha curato lo spettacolo assieme a Marco Vicari. Ad accompagnarlo le musiche eseguite dal vivo da Renato Cantini (tromba) e Michele Staino (contrabbasso). Lo scrittore e poeta argentino Luis Borges ha detto: "La letteratura è una delle forme della felicità. Chi non legge è masochista". Mettere in scena un reading di testi di Italo Calvino è un modo per condividere questa felicità. La straordinaria ironia, con punte di squisita comicità, la profondità e la poesia di cui sono pervase le pagine de Il barone rampante e Il cavaliere inesistente conquistano e coinvolgono in un sentimento collettivo che ne amplifica gli effetti ancora oggi.

Sono stati scelti brani immortali in cui si sente forte l’impronta della leggerezza così cara a Calvino: "Nella vita tutto quello che scegliamo e apprezziamo come leggero non tarda a rivelare il proprio peso insostenibile. Forse solo la vivacità e la mobilità dell’intelligenza sfuggono a questa condanna", è una citazione da Lezioni americane. Quella leggerezza che si ritrova nella decisione di Cosimo Piovasco di Rondò, il barone rampante, di osservare il mondo da un diverso punto di vista, seguendone gli avvenimenti da qualche metro più in su. "Nei momenti in cui il regno dell’umano mi sembra condannato alla pesantezza, penso che dovrei volare come Perseo in un altro spazio. Non sto parlando di fughe nel sogno o nell’irrazionale. Voglio dire che devo cambiare il mio approccio, devo guardare il mondo con un’altra ottica, un’altra logica, altri metodi di conoscenza e di verifica" (sempre da Lezioni americane). Il reading si conclude con l’immagine, dalla forte valenza simbolica, che chiude il romanzo: Il Barone, ormai vecchio, che con un ultimo guizzo si lancia da un albero, afferra la fune che pende da una mongolfiera e sparisce nel cielo.

Un agile salto con cui l’autore "si solleva sulla pesantezza del mondo dimostrando che la sua gravità contiene il segreto della leggerezza, mentre quello che molti credono essere la vitalità dei tempi, rumorosa, aggressiva, scalpitante e rombante, appartiene al regno della morte, come un cimitero di automobili arrugginite". Perché oggi più che mai abbiamo bisogno di riscoprire una leggerezza consapevole con cui affrontare il mondo.Prenotazioni telefoniche: 371/5318963 (ore 11-13 e 17-19) o mail: biglietteriateatroconselice@gmail.com Info: Teatro La Bottega del Buonumore APS: cell. 353/4045498. On line su vivaticket. Intero 16 euro, ridotto 14; ridotto speciale ai residenti 13. Biglietteria aperta al Centro Civico di Conselice oggi dalle 19 alle 21.