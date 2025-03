La lettera a Giorgia Meloni: "Moratoria sulle tasse"

Proprio il giorno in cui cadono i sei mesi dall’alluvione che ha colpito Traversara il 19 settembre 2024, il sindaco di Bagnacavallo, Matteo Giacomoni, ha inviato una lettera alla presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. L’ennesima, si tratta della sesta comunicazione in sei mesi, di cui una consegnata a mano al ministro, Giuseppe Valditara. "Siamo stati alla ribalta delle cronache – dichiara il primo cittadino –, abbiamo avuto attestati di solidarietà davvero da ogni parte, anche dai nostri gemelli oltre confine, ma ancora siamo in attesa di una risposta dal Governo". Le richieste contenute nella missiva sono sempre le stesse: la nomina di un commissario alla ricostruzione, la sospensione di tasse e bollette, un dialogo per trovare una soluzione condivisa sulle situazioni più critiche.

Il sindaco torna anche sulle polemiche della scorsa settimana scaturite dopo l’intervento del ministro, Nello Musumeci, che aveva accusato il Comune di Bagnacavallo di non aver richiesto oltre 7 milioni di euro di fondi già stanziati. Una risposta conseguente a un’interrogazione della deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari. "L’ho scritto anche alla Presidente Meloni, sono amareggiato dalla risposta del Ministro: parziale e inesatta, nasconde l’assenza del Governo sull’alluvione. Non è mia intenzione fare polemiche, ma voglio chiarire che il Comune di Bagnacavallo ha sempre seguito le procedure istituzionali".

Secondo i dati del Comune i fondi stanziati per l’alluvione del 2023 per Bagnacavallo sono 9.187.000. Quindi due in più rispetto a quelli indicati dal ministro. "Il Comune di Bagnacavallo aveva inizialmente richiesto 16.682.059 euro, ne sono stati concessi 9.187.672 euro". Di questi, 1.220.000 euro per lavori già conclusi e 2.260.000 euro per lavori in fase di realizzazione. "I restanti 5 milioni 700 mila euro sono in capo alla struttura commissariale, non al Comune di Bagnacavallo, per opere in fase di progettazione". Per l’alluvione del 2024 invece sono solo 300 mila euro i fondi ricevuti dalle casse comunali.

Matteo Bondi