La lettera: "Addio Felice"

Oggi è un anno che te ne sei andato, sto pensando ancora a quella mattina che ho ricevuto la telefonata in cui mi dicevano che tu eri morto. Non ci credevo, ero a Milano, non mi sembra ancora vero, ci eravamo sentiti il giovedì due giorni prima della tua morte al telefono. Mi avevi chiesto una cosa riguardante il lavoro, ogni volta che giro sulla strada sto sempre attento per poterti incontrare. Facevi il mio stesso lavoro, il tuo camion si conosceva da lontano, avevi sempre i tuoi occhiali da sole e il tuo cappellino. Ci sto sempre pensando anche perché tu quando ho avuto bisogno sei sempre stato il primo: mi sei venuto a recuperare alle tre della notte che ero rimasto a piedi con la macchina e non hai fatto una piega. Felice, spero che arrivi il dunque di questa storia: qui qualcosa non ha funzionato perché non l’avrei mai detto che tu avessi trovato una persona e che ti avrebbe portato via l’arma dalle mani.

Ti ho conosciuto che avevi 17 anni, ci siamo divertiti e abbiamo fatto tante cose assieme. Sarai sempre nel mio cuore, ti penso sempre, spero che venga fuori la verità il prima possibile. Nessuno ti poteva fare del male, sei sempre stato una persona evoluta: quando qualcuno aveva bisogno tu eri sempre il primo a dare una mano. Un giorno ci rivedremo, ciao Felice

Il tuo Rubertó