La lettera della Diocesi "Segnale di intolleranza"

"Leggiamo sul Carlino un articolo dal titolo: ’Una parrocchia senza pace – Dice messa nel campeggio- Don Raffaele ancora nel mirino’ e osserviamo quanto segue. Dalla lettura del titolo, il punto di partenza di chi scrive è un’evidente nuova critica al parroco della parrocchia ’S. Lorenzo’ di Casalborsetti, Don Rafael Wojciech Szarek (foto in alto)". A rispondere a nome della Diocesi è Enrico Maria Saviotti, portavoce della diocesi ravennate. "In realtà – continua la lettera – la vicenda pone all’attenzione un problema molto serio e di cui don Rafael non ha alcuna responsabilità, se non quella di esercitare il proprio ministero sacerdotale, celebrando l’Eucarestia domenicale. Il fatto è semplice e le conseguenze altrettanto. A don Rafael verrà impedito di celebrare la S. Messa all’interno del camping di Marina Romea, dopo averlo fatto per tre domeniche consecutive, ovviamente previa autorizzazione del gestore; questo perché una ventina di turisti hanno protestato, affermando il loro mancato gradimento per la celebrazione della sacra liturgia, con invito al gestore, si legge ’con toni perentori’, al non ripetersi della situazione. La questione è grave. In primis perché il comportamento dei ’vacanzieri’ contestatori viola quella buona consuetudine che nel corso dei decenni ha animato i luoghi di villeggiatura in generale, quelli di Ravenna in particolare. Chi è ravennate, per esempio, ricorda con affetto quelle estati della propria infanzia e giovinezza ove si recava con la propria famiglia alla Santa Messa presso il campeggio ’Rivaverde’ oppure il sabato presso l’edicola dedicata alla Madonna lungo il vialone della pineta, all’altezza del campeggio ’I Piomboni’ a Marina di Ravenna. Una buona consuetudine che nasceva dal rispetto da parte di tutti e per tutti, anche nei luoghi di vacanza, verso il sentimento religioso e di fede che anima molte persone e che nella nostra nazione si è soprattutto espresso con la partecipazione all’evento centrale del cristianesimo, la celebrazione della S. Messa".

Continua Saviotti: "Ma ancora di più: il comportamento dei turisti, con un’opposizione ferma e coattiva alla celebrazione della S. Messa, viola il diritto costituzionalmente tutelato (art. 19) ’di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume’. Ci rendiamo conto che in nome della laicità dello stato e del pluralismo religioso numerose potrebbero essere le letture della norma e le obiezioni. Tuttavia è certo che facendo annullare la possibilità di celebrare l’Eucarestia domenicale in un luogo privato aperto al pubblico, come un camping, viene limitato, violandolo, il diritto di altre persone ad esercitare il proprio culto cristiano. È il segno di una volontà di silenziare, fino ad azzerarlo, l’evento religioso, per relegarlo ad un fatto privato, da rinchiudere tra quattro mura. È il segno di un’intolleranza che purtroppo molto frequentemente si sta palesando nelle nostre città e che, nonostante quello che si pensi, non è un segno di progresso, ma una perdita di civiltà".