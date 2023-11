La lettura perpetua della Commedia. Alla tomba pure conduttori e Nobel

Chissà come avrebbe reagito Dante all’idea che dopo settecento anni in tanti sarebbero accorsi a leggere pubblicamente un canto della sua Commedia. Perché in tre anni, da quando nel 2020, in occasione delle celebrazioni dantesche, è iniziata la lettura perpetua della Divina Commedia, sono state 617 le persone che, davanti al sepolcro, si sono avvicendate ogni giorno nella lettura. Scrittori, compreso il premio Nobel Abdulrazak Gurnahattori, conduttori radiofonici e televisivi come Linus, attori come Ivano Marescotti e Paolo Cevoli, sportivi come Marco Bonitta e soprattutto cittadini, tantissimi ravennati e turisti. C’è chi è arrivato da altre parti d’Italia solo per quello, così alla visita della città d’arte ha potuto unire questa singolare esperienza di lettura. Dopo la pandemia in quindici sono arrivati in città con il preciso obiettivo della lettura perpetua.

Una passione che non ha limiti d’età, visto che finora la lettrice più giovane si chiama Bianca Olei, e ha 11 anni. La più anziana è Carla Favero di 81. Entrambe di Ravenna. Un altro ravennate, Roberto Ravaglia, detiene un altro primato: è il lettore che ha preso parte più volte alla lettura perpetua con 48 partecipazioni dal settembre 2020. Le mosaiciste Barbara Liverani e Anna Fietta sono invece quelle che si sono cimentate più volte nella doppia lettura: ad oggi contano 37 partecipazioni in coppia. Le lingue con cui i canti sono stati declamati sono l’inglese, il francese, il tedesco, il portoghese, il norvegese, ma anche in hindi, turco, cinese, arabo, vietnamita, urdu, taiwanese, serbo e kyrgyz. Tanti anche gli studenti di medie e superiori che si sono cimentati nella lettura, sono stati 130, e quelli universitari.

Tra i personaggi celebri che hanno letto un canto della Commedia, anche la scrittrice Jhumpa Lahiri, Benedetta Craveri, critica letteraria e scrittrice, il diplomatico Benoit d’Aboville, il regista e attore Massimiliano Finazzer Flory, lo scrittore Enrico Brizzi, l’attrice e sceneggiatrice Lucilla Giagnoni, il dantista Domenico De Martino, l’attore Amerigo Fontani e il rappresentante della Commissione europea in Italia Antonio Parenti.

La Lettura perpetua si svolge dal 13 settembre 2020 ogni pomeriggio alle 17 nel periodo da novembre a marzo e alle 18 da aprile a ottobre (escluso il 25 dicembre). Chiunque può prenotarsi per leggere chiamando dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16 il 328 4815973, oppure scrivendo a leggidante@ravennantica.org. Inoltre si può verificare la disponibilità consultando il calendario: https:bit.lycalendarioDante. Per info.:: https:vivadante.itlettura-perpetua.

a.cor.