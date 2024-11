La lezione-concerto di Ferrari dedicata al grande Gershwin

Stasera alle 20.45 si chiude la stagione concertistica del Teatro Comunale di Russi (via Cavour 10), con una dedica a George Gershwin da parte di Emanuele Ferrari (nella foto). Si intitola ’Musicainscena’ ed è una lezione-concerto, come la definisce il suo autore, alla scoperta del compositore, pianista e direttore d’orchestra statunitense tra i più influenti del ventesimo secolo per la sua portata innovativa.

Ogni performance di Ferrari è dedicata a un singolo pezzo, in questo caso i tre preludi per pianoforte di Gershwin, un unico tema che diventa un universo da ascoltare, abitare e comprendere. Una lezione-concerto, appunto, in cui Ferrari suona, canta, spiega, recita e racconta passando dalla pittura alla filosofia, dalla letteratura alla poesia, presentando i classici in modo imprevedibile, con paradossi e conti che non tornano, aprendo finestre su mondi che invitano lo spettatore a pensare, conoscere e farsi stupire. In questa sua nuova lezione Ferrari introdurrà il pubblico a composizioni che fondono il senso della forma della tradizione classica con la verve trascinante del jazz.

Emanuele Ferrari ha studiato pianoforte, composizione e filosofia. È concertista e ricercatore di musicologia e storia della musica all’Università di Milano-Bicocca, dove insegna musica e didattica della musica. Ha tenuto concerti, lezioni-concerto, masterclass, conferenze e pubblicato i suoi lavori in Italia, Svizzera, Francia, Spagna, Germania, Olanda, Svezia, Cipro, Colombia, Brasile e Stati Uniti.

I biglietti costano da 15 a 22 euro. Per prenotazioni: 0544-587690 o teatrocomunalerussi@ater.emr.it. Vendita online su Vivaticket.