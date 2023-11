La lezione dell’ennesima tempesta

di Andrea Degidi

Premessa: di fronte alle calamità naturali è difficile essere pronti. Però si può provare a fare meglio. Quando l’altra sera la tempesta Ciaran ha bussato alla nostra porta ha trovato un territorio dove i lavori post alluvione non erano ancora stati completati. E gli effetti si sono visti. Argini fragili, non sempre rinforzati a dovere, e la paura si è propagata in un attimo, specie nel Faentino. A pagina 3 troverete un resoconto sullo stato dell’arte dei nostri fiumi: lungo il Montone non è stato fatto ancora alcun lavoro. Lungo il Ronco sono quasi finiti, ma con qualche problema ancora da risolvere. E, come scrivemmo su queste pagine un paio di mesi fa, l’inverno è alle porte.