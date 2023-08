La lezione di don Leo "Alluvione drammatica, ma ha risvegliato i cuori La politica non intralci"

di Patrick Colgan

"La gente è pronta a dare, è creativa, appassionata. La politica e le istituzioni devono fare il loro lavoro, ma non devono mettere ostacoli".

Don Leonardo Poli, per tutti don Leo, ha le idee chiare. Ha vissuto i difficili giorni dell’alluvione e i mesi successivi in prima linea, con il piglio e l’attitudine del prete di strada. Parroco della Colleggiata di San Francesco e Ilaro a Lugo, nel Ravennate, ha coordinato parte dei volontari che hanno lavorato per l’accoglienza degli sfollati al Palasport della città, fra le più colpite dall’alluvione, e centinaia di ragazzi (di Gioventù studentesca e non solo) che hanno portato il loro aiuto. Lo racconterà venerdì alle 17 al Meeting di Comunione e liberazione di Rimini, in un incontro al quale parteciperanno anche il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo e il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale.

Don Leo, ci racconta il giorno dell’alluvione?

"Le inondazioni furono due. Il 2 maggio finirono sott’acqua Faenza e la nostra casa d’accoglienza Novella, a Castel Bolognese. Il 16 maggio è arrivata quella più devastante. Non ci aspettavamo che l’acqua arrivasse a Lugo, ma quella sera avevo visto un video da Faenza che mi aveva impressionato. Gente disperata, che chiedeva aiuto nel buio. Non ho dormito. La mattina a Lugo c’era un metro e mezzo d’acqua".

E cosa ha fatto?

"Sono andato subito al palazzetto dove era stato allestito un centro d’accoglienza per 300 persone. Serviva tutto, dalle coperte alle sigarette. Avevo una chat con 700 partecipanti, soprattutto ragazzi, che si scrivevano su come aiutare. Se serviva qualcosa veniva recuperata subito".

E hanno lavorato sul campo.

"Sono arrivati per esempio una ventina di maturandi che hanno sospeso gli studi e sono stati lì, giorno e notte. Si sono occupati di tutto, dai pannoloni dei più anziani all’intrattenimento dei bambini. Hanno dato tutto. C’era una ragazza che abbiamo conosciuto in questa occasione che alla fine mi ha detto: ’Non avrei mai pensato che maturità e alluvione potessero rivelarsi l’esperienza più bella della mia vita’".

A volte i giovani vengono criticati per la superficialità o la mancanza di impegno.

"I ragazzi sono stati straordinari. A volte il cuore è come addormentato, viene risvegliato dall’impatto con la realtà. Ma questo fuoco è come un fiammifero che si spegne se non c’è qualcuno che lo alimenta. E questo è il ruolo dell’educazione del cuore. Anche per questo abbiamo scritto un libro (’Fatti accaduti in Romagna’’, ed. Itaca, ndr)".

Di cosa parla il libro?

"Parla delle esperienze di positività che la gente ha fatto nel dramma. C’è chi ha ritrovato gli amici, chi non parlava con i vicini di casa e li ha conosciuti. C’è bisogno di un’alluvione per questo? No, se ci fosse un’educazione del cuore".

In una sua omelia raccontò una di queste storie.

"Si, Giuseppe, ha 93 anni e viveva a San Lorenzo, vicino al fiume, in un vecchio mulino. I suoi figli lo avevano messo in salvo. Nella notte il fiume ruppe gli argini e distrusse la sua casa. Lui mi disse: “Ho perso la casa di pietra, ma mi è rimasta quella del cuore: i figli e la fede“".

Un ’piccolo’ prete sarà accanto alle istituzioni e al commissario Figliuolo, cosa gli dirà?

"Io vengo per parlare con la gente. Penso che le istituzioni debbano fare il loro lavoro, ma soprattutto non devono mettere ostacoli. Il potere non può rispondere a tutto, deve saper valorizzare ogni segno di bene che c’è perché la gente ha voglia di dare, è creativa, sa appassionarsi. Ma perde questa passione se incontra burocrazia e ostacoli".