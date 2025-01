La lezione di Lynch. Quando venne all’Oriani

Era il novembre del 2017 quando David Lynch, il geniale regista americano morto il 15 gennaio a 78 anni, arrivò a Ravenna per incontrare gli studenti del liceo scientifico Oriani nella loro scuola. L’appuntamento, all’interno del Nightmare, era stato il coronamento di un progetto dedicato alla meditazione trascendentale che una classe del liceo, in collaborazione con la Lynch Fondation, aveva avviato un anno prima dell’incontro. "Un artista non deve necessariamente soffrire per mostrare sofferenza" aveva detto sorridendo, davanti a una sala gremita di giovanissimi che lo ascoltavano in silenzio e con gli occhi spalancati. Probabilmente si aspettavano di trovarlo inquietante, straniante e onirico come i suoi film, invece aveva parlato di "gioia, vitalità, energia e pace senza confini".

La meditazione infatti faceva parte da tanti anni della vita del regista. "La pratico da 44 anni – aveva raccontato – e ne ho sentito parlare la prima volta quando i Beatles andarono in India. Pensai che se per loro andava bene, non c’era problema. L’importante è che continuassero a fare musica. Allora non ne ero per niente incuriosito, mi avvicinai in seguito". Aveva parlato del cinema, della sua crisi, e risposto alle domande dei ragazzi. "Se ‘8 e 1/2’ di Fellini uscisse oggi rimarrebbe in sala una settimana, poi finirebbe nella tv a pagamento. L’unica strada per chi oggi vuole fare cinema d’autore", aveva osservato. Poi aveva spiegato il rapporto tra spiritualità e creatività. Non si era sottratto alle prevedibili e numerose domande su Twin Peaks, soffermandosi sul rapporto tra cinema e musica, su alcune scelte fatte nei suoi film e sulle idee, "che nascono di continuo". Quando era uscito nel cortile per fumare una sigaretta i ragazzi lo avevano seguito per farsi un selfie, ottenere un autografo. Poi si era sentito chiamare dall’alto, erano gli studenti che non avevano partecipato all’incontro affacciati alle finestre. E lui, sorridendo, li aveva salutati.

a.cor.