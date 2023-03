La liberazione di Parigi Una storia di diplomazia

Lo spettacolo ’Diplomazia’ di Cyril Gely racconta la storia della liberazione di Parigi e della trattativa tra Dietrich von Choltitz e Raoul Nordling. Storia raccontata per la prima volta al cinema nel film Parigi brucia, firmato da René Clément nel 1966. In quella pellicola Orson Welles interpretava Nordling mentre Gert Fröbe era von Choltitz. La versione teatrale la si potrà ammirare oggi e domani alle 20.30 e domenica (16 e 20.30) al Teatro Rossini di piazza Cavour a Lugo (domani alle 18 la compagnia incontrerà il pubblico lughese). La traduzione di ’Diplomazia’ è affidata a Monica Capuani; lo spettacolo è di Elio De Capitani e Francesco Frongia, con Ferdinando Bruni nei panni di Raoul Nordling, console di Svezia ed Elio De Capitani (Dietrich von Choltitz, generale, governatore militare di Parigi).

"Il generale Von Choltitz – raccontano De Capitani e Frongia – è arrivato in pieno agosto in una città ostile con il compito di eseguire un ordine di Hitler preciso e terribile: distruggerla, sterminare la popolazione e rendere chiaro al mondo che i tedeschi, se non fossero stati più in grado di controllare l’Europa, avrebbero potuto ancora raderla al suolo. Ma proprio quando tutto sembra deciso e l’orribile piano sta per scattare, appare l’imprevisto, l’incidente che cambia la storia, nelle vesti di un elegante console svedese che lo incanta con l’immagine di un futuro più umano, che lo affascina facendogli intravedere il mondo in una prospettiva diversa. Raul Nordling è un grande diplomatico svedese, ma conosce bene Parigi perché ci è nato". Bruni e De Capitani tornano a sfidarsi sul palcoscenico e ci restituiscono i ritratti di due uomini che indossano prima di tutto l’anima e lo spirito del tempo. Info e prenotazioni: 054538542