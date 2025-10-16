La libreria dei Camaldolesi . Una mostra sulle sue origini

Oggi pomeriggio, alle 17.30, alla biblioteca Classense verrà inaugurata la mostra ’La libreria dei Camaldolesi a Ravenna. Dalla biblioteca monastica alla Classense’. Un viaggio in cui vengono ricostruiti tre secoli di storia della biblioteca, dal 1500 al 1800, da cui emerge la profonda trasformazione dell’istituzione. I visitatori potranno osservare alcuni tra i pezzi più rari del patrimonio librario e non solo.

"L’esposizione si sviluppa in tre sezioni – spiega Patrizia Ravagli, presidente dell’Istituzione Biblioteca Classense – . Si inizia nel Corridoio Grande con il racconto della vita culturale del monastero tra ‘’500 e ‘’600, si prosegue nell’Aula Magna dove sono esposti alcuni volumi della libreria voluta dall’abate Pietro Canneti, per poi tornare nel Corridoio Grande con l’ultima parte dedicata all’incremento delle collezioni camaldolesi anche museali. La mostra ci permette anche di mettere in risalto l’Aula Magna, tornata fruibile dopo un’opera di restauro molto complessa"

Floriana Micucci, nella squadra di curatori della mostra, svela ulteriori dettagli: "Nell’Aula Magna vedrete il progetto bibliografico di Pietro Canneti con i suoi migliori acquisti: esemplari rari come l’Aristofane ravennate, unico manoscritto al mondo a contenere tutte le undici commedie dell’autore greco (In mostra fino al 29 novembre, ndr). I volumi spaziano tra libri liturgici, geografici, di arte tipografica, scientifici, a testimoniare l’intento dell’abate di costruire una biblioteca universale".

"L’ultima parte della mostra si concentra sulla consolidazione della doppia funzione della Classense che oltre ad essere una biblioteca è anche museo : dichiara Silvia masi, direttrice della Classense – . Ai visitatori forniremo anche una mappa per scoprire i tanti capolavori camaldolesi ancora visibili nel complesso monumentale classense".

Alla presentazione c’era anche anche l’assessore Fabio Sbaraglia che ha indicato la Classense come "Un luogo di conservazione e valorizzazione tra i più vivi e frequentati in città. Sempre più turisti vengono a visitarla, ci impegneremo affinché questo connubio si rafforzi".

La mostra sarà visitabile fino al 17 gennaio negli orari di apertura della biblioteca per quanto riguarda il Corridoio Grande mentre l’Aula Magna sarà aperta dal martedì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Previste anche visite guidate con i curatori della mostra: sabato 25 ottobre, 22 novembre, 20 dicembre, 3 e 17 gennaio, martedì 4 novembre e 9 dicembre. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al tel. 0544 482112.

Valeria Bellante