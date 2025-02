La Lilt di Ravenna dona 2 cuffie refrigeranti all’Oncologia

Un aiuto per i malati oncologici. Ieri si è svolta la cerimonia di ringraziamento per la donazione di due cuffie refrigeranti da parte di Lilt Ravenna a favore del reparto di Oncologia dell’ospedale Umberto I di Lugo. Erano presenti la Direzione medica e infermieristica, Claudio Dazzi, responsabile del reparto di Oncologia Lugo, Ornella Peppi, presidente della Lilt Ravenna, la famiglia Ancarani, una rappresentanza della scuola elementare San Giuseppe di Lugo e delle parrucchiere di Confartigianato benessere oltre alla sindaca di Lugo Elena Zannoni.

"Questa donazione – si legge nella nota – è stata fortemente voluta dal consiglio di Lilt, che ha terminato il suo mandato nel dicembre scorso. Il fatto che la cerimonia avvenga all’inizio del mandato del nuovo consiglio è ulteriore conferma della continuità di intendimenti". "Il dispositivo Paxman – spiega il dottor Claudio Dazzi – utilizza un’unità refrigerante a cui è collegato un casco in silicone, al cui interno scorre un liquido che mantiene la temperatura costante a -4 C; la cuffia viene applicata secondo una tempistica che dipende dal trattamento somministrato. Dal 2018 ad oggi ne hanno beneficiato più di 390 pazienti e oltre il 60% non ha avuto necessità di dover acquisire una parrucca". Le due cuffie, del valore di 3.600 euro, rappresentano un intervento di prevenzione terziaria importante perché utili a prevenire la caduta dei capelli durante la chemioterapia.

Un aiuto è stato dato dalla collaborazione tra alcune classi della scuola elementare del S. Giuseppe e le parrucchiere della Confartigianato benessere che hanno realizzato addobbi e biglietti di auguri natalizi incassando ben 900 euro, donati alla Lilt per l’acquisto delle cuffie refrigeranti. Analogamente Alex Ancarani e la sua famiglia, titolari del ristorante ’Giardino’ di Lugo, hanno donato per la stessa finalità 400 euro raccolti durante la cena ’A tavola per la vita’.