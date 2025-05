Il cuneo salino minaccia la costa di Ravenna: “Più zone di acqua dolce per tutelare l’ambiente”

Ravenna, 30 maggio 2025 – Fin dove arriva il mare? O meglio, quanta parte del territorio ravennate è affetta dall’ingressione del cuneo salino? Nelle sole aree costiere di Ravenna i chilometri quadrati a rischio salinizzazione sono 68, come documentato da vari studi, fra cui quello realizzato da Greta Moretti nel 2024 per la sua tesi di laurea in Scienze e tecnologie per la sostenibilità ambientale dell’Università di Bologna. Una quantità di territorio enorme, che coincide sostanzialmente con quasi tutta la fascia costiera di poco meno di cinquanta chilometri – e con il loro immediato entroterra – dal limite sud, a Tagliata, fino a quello a nord, a Bellocchio, ma non solo: fortemente a rischio salinizzazione sono anche le aree solcate da Lamone e Fiumi Uniti, i quali nei periodi di massima intrusione marina si presentano come veri e propri ‘corridoi salini’ incuneati nella pianura.

"Ci sono però alcune importanti eccezioni – fa notare Beatrice Maria Sole Giambastiani (nella foto in basso), ricercatrice e docente di Idrogeologia per il dipartimento di Scienze Geologiche, Biologiche e Ambientali del Campus di Ravenna dell’Università di Bologna –. In primis quei rari tratti del litorale ancora protetti dalle dune, o che sorgono nelle vicinanze di alcuni canali o fiumi che possono ricaricare l’acquifero permettendo la formazione di strati di acqua dolce locali". Uno di questi, la zona del Bevano, è un vero e proprio laboratorio a cielo aperto nel corpo a corpo, fra acque sotterranee e acque marine: "Quanto accaduto in corrispondenza della pineta Ramazzotti – prosegue Giambastiani – è indicativo di come lo stesso ambiente possa evolvere in modo positivo quando le sue caratteristiche ambientali sono vicine a quelle originarie: negli anni successivi all’incendio del 2012, quando la copertura a pini era assente e il cordone dunoso ancora ben preservato, l’acqua piovana fu capace di ricaricare efficacemente l’acquifero e creare degli strati di acqua dolce, il cui spessore però si è ridotto con la ricrescita della pineta, e dunque dell’evapotraspirazione, negli anni successivi".

Beatrice Giambastiani, ricercatrice Unibo di Scienze Ambientali

Questo non significa ovviamente che la copertura arborea sia dannosa: "Semplicemente, su quei rilievi sabbiosi sarebbe più utile la vegetazione erbacea nativa di quell’habitat costiero, che purtroppo nella pineta Ramazzotti non ha ancora trovato collocazione. Avendo a disposizione molto più spazio le foreste costiere sarebbero il continuum naturale di ambienti dunosi consolidati che si collocherebbero maggiormente all’interno".

La soluzione chiave sarebbe concedere più spazio alle cosiddette ‘wetlands’, cioè paludi e lagune costiere, in cui l’acqua dolce e quella salmastra e salata possano scorrere e mescolarsi per raggiungere un naturale equilibrio. L’acqua dolce utile a contrastare il cuneo salino ci sarebbe già: "Occorrerebbe migliorare la gestione delle acque in eccesso: riutilizzare le acque di drenaggio, ad esempio, le quali ora si limitano a defluire in mare dopo il sollevamento attuato dalle idrovore", conclude Giambastiani. Ma anche in quella porzione di paesaggio che porta l’impronta umana si può fare molto: "Le aree interne agricole sono solcate da canali di drenaggio che in alcuni periodi opportuni potrebbero essere usati come ‘trincee di infiltrazione’: bacini insomma in cui le acque dolci infiltrano in profondità creando una barriera alla risalita delle acqua salate.

Filippo Donati