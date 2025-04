La lista Alleanza Verdi e Sinistra: "Transizione ecologica e mobilità. Partiremo dall’ascolto dei cittadini"

In una campagna elettorale in cui tutti i candidati riconoscono ci sia un favorito d’obbligo, e cioè il candidato dem Alesandro Barattoni, sono molte le ‘corse nella corsa’ che vedono impegnate le varie forze politiche. Alleanza Verdi e Sinistra ha come obiettivo il 10% dei voti. Quella fatidica soglia vorrebbe dire introdurre nel dna di una città finora fieramente industriale e dalla spiccata impronta edificatoria un cromosoma che prima non c’era, quello cioè della cultura ambientalista, di chi vorrebbe chiudere il capitolo cittadino legato alle estrazioni – l’accordo con il Pd prevede in realtà lo stop solo a quelle vicino alla costa, vale a dire alla piattaforma Angela Angelina – e porre un freno alla cementificazione dell’ambiente. La lista nasce con l’obiettivo di rafforzare un progetto politico che coniuga giustizia sociale, ambientale ed economica, mettendo al centro la transizione ecologica, il lavoro, la mobilità sostenibile e il coinvolgimento attivo dei cittadini e delle cittadine. "La loro presenza in coalizione – ha sintetizzato il candidato sindaco Alessandro Barattoni – rafforza l’identità di un progetto davvero ampio e plurale. Non c’è progresso senza rispetto per l’ambiente e non c’è sviluppo che possa ignorare chi resta indietro".

Alleanza Verdi e Sinistra, di per sé una forza politica giovane, ha assemblato una lista – presentata al pubblico ieri pomeriggio alla Rocca Brancaleone – fatta di nomi ampiamente riconoscibili in specifici segmenti dell’elettorato. Sono diversi i potenziali ‘campioni di preferenze’, a partire dal coordinatore dei Verdi Antonio Lazzari – consulente ambientale ed esponente della ‘prima generazione’ di laureati ravennati in Scienze ambientali – capolista insieme all’operatrice culturale Erika Minnetti, per arrivare a un nutrito gruppo di personalità del mondo della sanità e del sociale: le psicologhe Elena Alessandrini e Alessia Scotti, conosciutissime nel mondo del volontariato, l’infermiera Gabriella Anconelli, l’operatrice di accoglienza in un centro antiviolenza Tania Pavirani, per arrivare all’educatrice di nido d’infanzia Benedetta Emiliani.

Sono solo alcuni dei 32 nomi che la lista presenta alle prossime amministrative: la completano Virginia Faccio, Daniela Fuschini, Andrea Galuppi, Marcello Masi, Ernesto Moia, Alessandro Perini, Mirna Saporetti, Nicola Staloni, Meho Sulemanski, Mariarosaria Valente, Bradley Jordan Webb, Hiba Alif, Enrico Amici, Andrea Baravelli, Valerio Calistri, Maurizio Cazzanti, Simona Valentina Croci, Federica Fariselli, Maria Pia Galletti, Marzia Giorgio, Andrea Gugliotta, Indirana Carla Pithon, Francesco Ravaglia, Franck Geraldo Wode Viderot. Completa la lista ovviamente Marco Maiolini, 56enne, già consigliere comunale, fondatore anni fa di Ambiente e territorio.

Filippo Donati