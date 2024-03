La lista ’Cambia Ross’ sosterrà Palli

Cambia Ross non si ripresenta alle prossime elezioni comunali. La lista civica autonoma di sinistra, cinque anni fa con candidato sindaco Gianluca Zannoni aveva ottenuto 1193 voti, pari al 18,2% dei votanti, aveva eletto due consiglieri lo stesso Zannoni e Nicola Fabrizio e sbarrato l’accesso al consiglio comunale a Rifondazione Comunista. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale di questa legislatura, Zannoni ha annunciato che Cambia Ross non presenta una sua lista, ma "sosterrà la candidatura a sindaco di Valentina Palli e saremo presenti con alcuni nostri rappresentanti nella lista ’Insieme per Russ’i".

Nel suo intervento Zannoni, capogruppo consiliare di Cambia Ross, afferma di aver trovato "nell’amministrazione un interlocutore attento e dialogante molto simile a quello che doveva essere , secondo la nostra idea, l’amministrazione di un bene comune". Ed elenca alcuni dei punti del "nostro programma realizzati o attivati come percorso, ad esempio i percorsi partecipativi riguardanti l’area ex Faedi o il piano Urbanistico; il regolamento che disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni; l’elaborazione del Piano d’azione per lo sviluppo dell’energia sostenibile e lo studio per l’abbattimento delle barriere architettoniche". Zannoni ricorda poi l’assunzione in Comune di "una persona dedicata alla ricerca di bandi, unico modo per un piccolo Comune per recuperare trovare le risorse necessarie a risolvere questi annosi problemi". "Risorse che hanno consentito di mettere in sicurezza dal punto di vista strutturale le scuole pubbliche e di creare una sezione primavera e una nuova mensa nelle scuole di Godo. Inoltre è stata realizzata una nostra storica battaglia l’estensione del pagamento in base agli scaglioni Isee di buona parte dei servizi comunali a domanda individuale. In conclusione "sosterremo Palli e saremo nella lista ’Insieme per Russi’".

Claudia Liverani