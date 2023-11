La lista del sindaco cambia. Si chiamerà ’Ama Ravenna’

I consiglieri comunali Daniele Perini e Davide Buonocore della “Lista de Pascale sindaco” hanno annunciato il nuovo nome della lista che diventa “Ama Ravenna – i civici”, e la volontà, si legge in una nota, "di proseguire in futuro l’attivismo nelle istituzioni con un progetto civico e trasversale, che possa, pur mantenendo un forte legame con i valori e la visione di fondo con cui si caratterizza oggi, camminare autonomamente anche al termine del mandato". Da qui la necessità di dare un nuovo nome alla lista non più direttamente collegato a quello del sindaco Michele de Pascale, in scadenza al temine di questo secondo mandato e non più ricandidabile. La “Lista de Pascale sindaco” è la seconda forza di maggioranza di governo della città e registra ad oggi il 95% di presenze in consiglio comunale, con un’attività che conta 64 interrogazioni, 6 mozioni, 22 ordini del giorno, 33 question time. “La lista de Pascale – spiegano Perini e Bonocore – intende, non solo portare avanti il proprio impegno oggi continuando a partecipare attivamente da protagonista della maggioranza di governo della città, ma dare continuità all’esperienza civica anche per il futuro, mettendo a valore l’ottimo risultato raggiunto". "Cambia il nome, ma la responsabilità e la competenza al servizio dei cittadini restano – dichiara l’assessora Annagiulia Randi –. Continueremo con il massimo impegno il lavoro fatto in questi anni, cercando di rappresentare quei cittadini e cittadine che guardano alla capacità di governo più che all’appartenenza politica e che non si riconoscono per forza nelle forze di centrosinistra".