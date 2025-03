La lista La Pigna: "Centro, invertire la rotta"

"Un piano straordinario ed un Assessore con pieni poteri per il rilancio del centro". Centro che "deve tornare ad essere il cuore pulsante della città sia per i ravennati che per i turisti che vengono a visitare i nostri meravigliosi ed unici monumenti". È questo un obiettivo del programma della Lista Civica La Pigna e della candidata a sindaco Veronica Verlicchi, come spiegano Ramiro Recine e Annamaria Bava. "E per raggiungere questo obiettivo è necessario un piano d’interventi straordinario che includa azioni in termini di accoglienza, sicurezza, decoro, accessibilità, servizi, eventi culturali, spettacoli, arredo urbano e sistemazione delle strade, incentivi e agevolazioni alle attività. Basta infatti vedere sempre più vetrine vuote a causa delle locazioni alte che vanno ridotte attraverso incentivi ai proprietari degli che rinegoziano al ribasso l’importo della locazione.

Il centro storico è stato abbandonato dal Pd, dal Pri, M5S, Azione, Ama Ravenna che hanno favorito, con il loro completo disinteresse, l’affermarsi del degrado, dell’insicurezza, della scarsa affluenza e quindi del suo forte declino".