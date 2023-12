La lista ’Noi con Enrico Randi’ sostenuta da Fratelli d’Italia

Ieri, con l’affissione di 50 manifesti in giro per Lugo, è stata resa nota la partecipazione alle prossime elezioni amministrative della lista civica ’Noi con Enrico Randi’. Il 37enne lughese che ne è portavoce, laureato in Ingegneria delle telecomunicazioni e titolare di un’agenzia immobiliare, è il presidente di ’Risveglio italiano’, l’associazione dei giovani di Fratelli d’Italia, e la lista civica è nell’orbita del partito. Non è ancora noto chi sarà il candidato sindaco: in una nota viene riportato che l’annuncio avverrà a gennaio.

"Prima della lista, prima delle intenzioni, prima delle ideologie, prima di mandare referenti in piazza a parlare per me, io ci metto la faccia, il mio spirito, le mie idee e il mio coraggio" ha dichiarato ieri Randi, rivolgendosi poi direttamente agli elettori: "Voglio conoscere le tue idee, voglio capire se la pensiamo allo stesso modo, se anche tu come me hai il coraggio di cambiare le cose, di cambiare la città in cui vivono le nostre famiglie e in cui facciamo crescere i nostri figli".

Sul simbolo della lista civica "sono riconoscibilissime le arcate del Pavaglione, poste sopra il nome di Lugo – aggiunge la nota –. Il colore blu di sfondo è stato scelto perché evoca sogno, lontananza, infinito. In occidente il blu rappresenta il colore della fedeltà e della fede. È anche il simbolo della pace, tant’è che è il colore dell’Onu, dell’Unesco e di altre prestigiose istituzioni mondiali".

Nel frattempo oggi alle 10.30 Fratelli d’Italia inaugurerà la propria sede che porta il nome di Giuseppe Compagnoni, in galleria Matteotti 10. Per l’occasione saranno presenti il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami e la senatrice Marta Farolfi.