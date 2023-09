"La lista ’Per la buona politica’ si presenterà alle elezioni del 2024’"

A 10 anni di distanza dalla prima comparsa sulla scena politica locale, avvenuta nel 2014, la lista Per la Buona Politica ha deciso di non sottrarsi all’appuntamento elettorale del giugno prossimo. La decisione di partecipare alle amministrative 2024, è stata deliberata durante l’assemblea degli iscritti all’Associazione Civica che la sostiene.

"La lista Per la Buona Politica si presenterà alle elezioni amministrative di giugno 2024 come autentica forza civica, trasversale e apartitica rispetto a partiti e movimenti tradizionali – si legge nel verbale redatto dopo l’incontro di lunedì scorso –. In questi dieci anni la lista ha saputo dimostrare un’affidabilità e una spiccata capacità di raccogliere e interpretare le esigenze dei cittadini contribuenti, di interpretare i cambiamenti intervenuti, di focalizzare e denunciare le criticità conseguenti per la collettività, di lavorare senza alcuna interruzione, per analizzare le problematiche economiche, sociali, amministrative, contabili più complesse e proponendo soluzioni motivate e concrete, di sviluppare negli anni un’azione in Consiglio Comunale e nelle Consulte, oggi supportata da innumerevoli documenti programmatici e proposte che sempre sono stati presentati all’Amministrazione in forma scritta e che tracciano l’impegno politico profuso e di saper selezionare e formare una nuova classe dirigente, giovane e preparata".

L’obiettivo per le elezioni amministrative del 2024, è di creare uno schieramento alternativo al sistema di governo del Partito democratico e all’alleanza di Centro-Destra. Il programma proposto dalla Lista non si discosta molto da quello presentato nel 2019.

"I punti programmatici – spiega Grazia Massarenti, presidente dell’Associazione Civica – saranno quelli ancora irrisolti dal 2019: sicurezza e legalità, sanità, manutenzione e sicurezza del territorio, la cui carenza è drammaticamente emersa durante l’alluvione, la pianificazione urbanistica e l’efficienza dei servizi pubblici, quali la raccolta dei rifiuti, il trasporto pubblico, i servizi idrici, eccetera. Cardine della proposta elettorale – continua - sarà la partecipazione attiva dei cittadini alle scelte gestionali tramite percorsi di coinvolgimento diretto nel rispetto dei ruoli degli organismi istituzionali e che vedano i giovani impegnati e coinvolti alla costruzione del futuro della loro città. Su queste premesse politiche e su questi punti programmatici – conclude – Buona Politica è aperta e disponibile a un fattivo confronto con i cittadini, i movimenti e le forze politiche interessati a superare l’attuale sistema di governo e potere che perdura da ormai tre quarti di secolo e che, in particolare nell’ultimo decennio, ha determinato un sostanziale impoverimento del lughese rispetto ai territori limitrofi".

Monia Savioli