’La locandiera’ di Goldoni vista dal maestro Latella

Un classico della tradizione teatrale, ’La Locandiera’, viene rivisto da un maestro della scena contemporanea, Antonio Latella, che pone l’accento sulla straordinaria attualità del primo testo italiano in cui è protagonista una donna, interpretata da Sonia Bergamasco. Lo spettacolo rientra nella rassegna ’La Stagione dei Teatri’ e andrà in scena da stasera a sabato alle 21 e domenica 10 marzo alle 15.30 al teatro Alighieri di Ravenna.

Il regista supera i banali giochi di seduzione a cui questa commedia è solitamente associata trasformando Mirandolina, formalmente al servizio dei suoi clienti, in una sorta di eroina capace di sconfiggere l’universo maschile, sbarazzandosi in un colpo solo di un cavaliere, di un conte e di un marchese. Decidendo di sposarsi con il suo servitore, la protagonista compie una scelta politica: mettendo a capo di tutto la servitù, sceglie di nobilitare i commercianti e gli artisti, trasformando la locanda nel luogo in cui verrà riscritta la storia teatrale del nostro Paese.

L’attrice Sonia Bergamasco incontrerà il pubblico sabato alle 18 nella sala Corelli del teatro Alighieri in dialogo con Gerardo Guccini, docente di ‘Drammaturgia e tecniche della composizione drammaturgica’ al Dams di Bologna.

I biglietti sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Alighieri; telefonicamente con carta di credito o Satispay; su ravennateatro.com; presso le agenzie de La Cassa di Ravenna Spa e Iat Ravenna. Il servizio di prevendita comporta la maggiorazione del 10% sul prezzo del biglietto. Prezzi e modalità di acquisto su ravennateatro.com