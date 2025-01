La Longo volta pagina. Tanti clienti per l’addio alla sede di via Diaz: "Riapriamo fra un mese"

Sugli scaffali ci sono quaderni vintage con foto di campioni sportivi degli anni ’80, manuali di cultura locale e romanzi di nicchia. Le persone che entrano si scambiano saluti emozionati; qualcuno scatta delle foto. È l’ultimo giorno della storica Libreria Dante di Longo al numero 39 sotto i portici di via Diaz. Le sorelle Angela e Alberta Longo presto trasferiranno l’attività di famiglia in piazzetta degli Ariani, in uno stabile di loro proprietà. Per gli ultimi giorni, hanno deciso di vendere a prezzo ridotto tutto ciò che non potranno portare nel nuovo negozio. Così, la libreria si è riempita di bollini rossi per segnalare i saldi e avventori che fanno scorta di letture o cercano titoli rari.

"Questa libreria – racconta Angela Longo – l’hanno aperta nonna Adalgisa, conosciuta da tutti come Cicci, e nonno Angelo, detto Nino. Era il 1966: quasi 60 anni fa. Ne avevano avuta un’altra, sempre in via Diaz al numero 53. Ma, la primissima cartoleria l’hanno avviata alla fine degli anni ’40 a Massaua, in Eritrea, dove si sono conosciuti".

Nel suo ultimo giorno in via Diaz, la Libreria Longo è un via vai di clienti affezionati, alcuni perfino da fuori Ravenna. Monia Mura ricorda di aver portato suo figlio in libreria "fin da quando era nel pancione". Roberto Magnani, invece, ripensa alle chiacchierate con Alfio Longo "seduto sempre là in fondo, nell’area dei bambini". Con un libro in mano, Andrea Poggiali racconta: "Inizialmente mi rifornivo altrove, poi un giorno sono entrato e, tra il calore della libreria e la simpatia umana di chi lavora dietro il bancone, ho iniziato a sentirmi in famiglia". Al contrario, c’è chi la libreria la frequenta da sempre. "Io ero amica della nonna – spiega Luciana Ricci Curbastro – ho tanti bei ricordi qui, ma sono felice che l’attività continui in un altro luogo di famiglia". In piazzetta degli Ariani, infatti, ‘Nino’ Longo aveva un negozio di souvenir e "prima ancora era il posto dove la nonna ‘Cicci’ parcheggiava la sua 127 per venire in libreria", racconta Alberta.

"Il mio primo ricordo in libreria – continua – è di quando avevo 8 o 9 anni. Era la festa del libro ed era pieno di gente; la nonna mi disse: "Controlla che nessuno rubi". E io mi sentivo investita di una responsabilità enorme". Angela, invece, ricorda: "Io la chiamavo la ‘bimberia’ perché per me era un posto pieno di giochi per bambini, non una libreria. Di qui, poi, c’è passato anche Montale, quando pubblicò la poesia ’Dora Markus’ per Longo Editore. Ma questo è successo ben prima del nostro arrivo".

Da oggi, dunque, la libreria di via Diaz abbassa la saracinesca e per le sorelle Longo inizia il trasloco. Il nuovo negozio in piazzetta degli Ariani aprirà entro febbraio, ma non c’è una data precisa. "Quello che è certo è che marzo sarà un mese dedicato alle inaugurazioni: lunedì 3 ci sarà il gruppo di lettura, martedì le letture per bambini, e venerdì 7 l’osservazione della Luna con il Planetario. Ma stiamo progettando anche un ultimo evento per salutare la nostra ‘vecchietta’", conclude Angela.

Lucia Bonatesta