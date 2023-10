La lotta alle mafie con Cafiero De Raho

È in programma per oggi alle 16, nella sala Dantesca della biblioteca Classense in via Baccarini 3, l’iniziativa ’Le nuove frontiere della lotta alle mafie’.

Ad aprire il pomeriggio saranno i saluti istituzionali del sindaco di Ravenna Michele de Pascale, del prefetto di Ravenna Castrese De Rosa e della presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ravenna Paola Carpi. Seguiranno gli interventi di Federico Cafiero De Raho, vicepresidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati, già magistrato e procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e di Daniele Barberini, procuratore della Repubblica di Ravenna. L’incontro sarà moderato dall’assessore alla Legalità del Comune di Ravenna Igor Gallonetto.

L’iniziativa è aperta al pubblico.