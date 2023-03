La lotteria dei passaporti

Da oggi 2 marzo potrò ritirare il mio passaporto. L’iter per ottenerlo inizia per me il 28 novembre 2022, giorno nel quale ottengo l’appuntamento che mi viene fissato per il 3 gennaio. In tutto 95 giorni di calendario per ottenere il documento. Poi oltre al danno la beffa: leggo sulla stampa locale che vengono istituiti gli ‘open day’,giorni speciali durante i quali 100 fortunati si possono presentare senza appuntamento, comodamente il sabato oppure la domenica, senza necessità di chiedere permessi dal lavoro, e in circa 35 giorni il passaporto è servito. Apprendo poi che ci sono anche gli effetti speciali: a sorpresa durante l’open day i 100 fortunati possono diventare addirittura 200! Sempre dalla stampa apprendo anche che per alcuni superfortunati l’istanza è stata evasa a vista. Ma dove siamo?Alla lotteria dell’ufficio Passaporti? Dove sono i cittadini tutti uguali di fronte alle istituzioni? Saltare la fila ed ancora peggio, permettere che la fila venga saltata è per me atto vile ed insopportabile. Sarebbe meglio utilizzare le risorse messe in campo durante gli open day per evadere in tempi ragionevoli le istanze di passaporto di coloro che sono in attesa avendo rispettato le regole della prenotazione on line.

Laura Bolognesi