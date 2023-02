Al Carnevale è legata una Lotteria di beneficenza che ha come primo premio una Skoda Fabia e come obiettivo quello di supportare la Caritas e Santa Teresa per i servizi di Mensa dei poveri e DocceGuardaroba che gestiscono in sinergia all’interno dell’Opera. I biglietti per la lotteria sono in vendita in alcune parrocchie e in 30 esercizi commerciali che hanno fatto da sponsor dell’iniziativa. Ricchissimo l’elenco dei premi in palio: oltre alla Skoda Fabia, in palio buoni per la spesa (Conad), per una bici (Sambi) e anche per un viaggio (Teodorico Holiday e Desiderando Viaggiare), borse, cene di pesce al Ristorante Molinetto e tanto altro. L’estrazione dei premi è in programma domenica 19 febbraio nel pomeriggio nella zona Pescherie, a Marina di Ravenna.

I biglietti della Lotteria del Carnevale si potranno trovare in parrocchia oppure nei seguenti punti vendita a Ravenna: Punti Conad Galilei e La Fontana, Fratelli Benelli Concessionarie,

Molinetto Ristorante pizzeria, America History, Forno pasticceria

Sternini, Cral Comune Ravenna, La Pescheria ravennate, Menoquaranta, Farmacia Ponte Nuovo,

Il Bebè by Fagottino,

Foto Universo, Forno Pasticceria Nonna Iride, Edicola Al Parco, Capelvenere Parrucchiera Unisex, Immagine Parrucchieri.

E a Marina di Ravenna:

Bar tabaccheria

Mazzotti Ivana, Polleria Ballardini, Cuggin’s, Giochilandia Venezuelan Food Drink and Beer, Absolut Parrucchieri,

Bar Timone, Edicola di piazza Dora Markus, Pescheria Nanni,

Piada del Porto e Young Beach.