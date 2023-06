La lunga convivenza con il fango

Togliere il fango dalle strade, così come da qualsiasi cosa, non è facile. Può sembrare che lo sia esternamente, quando non ci si ha mai avuto a che fare, ma non lo è. Faenza questo problema lo ha avuto più di altre località, perché passando dai fiumi alle reti secondarie l’acqua si è lasciata alle spalle molto fango che la appesantiva: va da sé che dove il fiume ha rotto gli argini si trovino le quantità maggiori di terra. Al momento del ritiro dell’acqua dalle strade, nelle zone colpite a Faenza c’erano qualcosa come 1520 centimetri di fango acquoso. Inizialmente spalarlo era difficile perché ogni cosa ne era ricoperta, il terreno non lo accettava né lo riassorbiva e tendeva così a tornare nel punto da cui era appena stato ’spazzato’ via. Le strade sono state pulite e ripulite più volte e va detto che il Comune si è dato da fare anche mettendo a disposizione dei cittadini colpiti i servizi per svuotare e pulire le cantine. Si va avanti ancora, anche dopo un mese, perché la quantità di immobili colpiti è enorme. E anzi, ora per le strade c’è molto meno fango rispetto a solo un paio di settimane fa.

Gli enti locali la propria parte l’hanno fatta: organizzare la pulizia di cantine e strade, la raccolta dei rifiuti e le valutazioni sugli immobili. Ora dovrà essere il Governo a sostenere economicamente il territorio. Non si può lasciare soli i cittadini dopo quello che è successo.