La madre? Con Bittante è un capolavoro

Sarà visitabile fino al 14 gennaio allo Spazio MonoGAO21 di via Alberoni la mostra di Raniero Bittante ‘miamadrecomecapolavoro’, sorta di diario d’artista in cui si dipana il racconto dei quasi otto anni trascorsi al fianco della madre malata di Parkinson. L’idea dell’artista ravennate di tenere un diario ha preso forma lentamente, mano a mano che la malattia della madre evolveva. "Un modo per sublimare il dolore – racconta –, ma anche un lavoro sul linguaggio nel momento in cui questo entra in crisi". Bittante ha utilizzato nella sua opera – quelle in mostra sono solo una parte delle creazioni cui ha dato vita in quei quasi otto anni – le tecniche più svariate, dalla fotografia alle stampe, fino ai libri d’artista e al digitale. Alcune opere testimoniano il desiderio "di voler tenere assieme qualcosa che ti fuggirà comunque", come nel caso delle morse intente ad afferrare alcuni libri, o alla volontà di cercare una stabilità – vedesi le riproduzioni di mattoni – "’nel caos infinito della sofferenza’". Da qui la scelta di vedere il suo lavoro, parafrasando Wittgenstein, come un ‘Trattato logico disegnato sul tenere insieme le cose’.

Rilevante, nella mostra, il tema della casa come spazio in cui si snoda la vita: "è comune ai malati di Parkinson la perdita di spazialità, che si manifesta spesso nel desiderio di tornare a casa, anche quando già ci si trova lì. Questo perché, come spiega la psicanalisi, la casa e il corpo sono due elementi che la mente umana tende a identificare". Benché presumibilmente presente nella specie umana sin dalle sue origini, questa e altre malattie neurologiche hanno cominciato ad avere un nome e una loro riconoscibilità solo in tempi relativamente recenti, e si può dire non siano mai veramente uscite dal loro ambito clinico. Un capovolgimento della storia dell’Occidente, che in passato era arrivato ad identificare quali ‘malattie dei reali’, o addirittura ‘degli dei’, alcune delle patologie più spaventose, come per l’epilessia fra gli antichi romani, morbo da cui era affetto Britannico, fratello di Nerone, o l’emofilia tra Ottocento e Novecento, quando colpì vari esponenti delle case reali spagnola e russa.

Da allora la malattia e la morte sono state confinate in un ambito prevalentemente privato, emerso in superficie nel mondo dell’arte solo recentemente e in modo ancora sostanzialmente episodico. La decisione di Bittante di rendere pubblico il suo diario è tesa anche a voler accendere l’attenzione su un capitolo della vita in cui la morte assume una sua concretezza sempre maggiore, ma che non per questo cessa di essere vita. Quale vita? La domanda martella nella mente una volta che ci si districa fra le sue opere. "Le possibilità per garantire un’esistenza che non sia solo una vita medica, farmacologica, ci sono", conclude Bittante. "In nord Europa sono già state sperimentate, grazie anche alla volontà di medici e infermieri di riservare ai malati spazi di normalità". La mostra è aperta venerdì, sabato e domenica dalle 18 alle 20 (per appuntamenti 3477367664).

Filippo Donati