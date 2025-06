"La maestra Rita in pensione, era la nostra fatina"

La maestra Rita Melandri di Alfonsine il 6 giugno è andata in pensione, dopo oltre 40 anni di onorata carriera ha appeso il ‘gessetto’ al chiodo. Tanti sono i bambini che hanno potuto vantare in questi anni di essere stati suoi scolari. A noi è arrivata una lettera scritta da uno dei suoi alunni dell’ultimo ciclo, la 5^A della Matteotti, Lorenzo Rizzato.

"C’era una volta una fatina senza bacchetta, perché era già magica lei, era stata mandata sulla terra per fare la maestra. Si chiama Rita, era gentile, premurosa e scherzava con i bambini, ma non bisognava farla arrabbiare, perché sennò erano cavoli amari. Ogni sua lezione era un’avventura tra numeri, aree e pianeti. Con la sua magia riusciva a rendere tutto interessante, anche studiare. Con dolcezza e comprensione aiutava chi non capiva, ma guai seri se non facevi i compiti! In parole povere la maestra perfetta. Che dire? Sono stato un bambino fortunato ad averla avuta vicino per 5 anni! La mia fatina ora è in pensione, ma spero che altri bambini possano trovare una maestra così!"

Ugobaldo dalla 5a Matteotti