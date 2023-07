La maggioranza cambia capigruppo

Il gruppo consiliare di maggioranza Insieme per S.Agata ha designato due nuovi capigruppo: Luciano De Giovanni in comune e Federigo Bedeschi in Unione. Il precedente capogruppo Matteo Parrucci è stato rimosso dagli incarichi con una mozione di sfiducia sottoscritta unanimemente dai consiglieri con due motivazioni:"l’improvvisa iscrizione a Fratelli d’Italia" e "la sua improvvisa sottoscrizione di un’interrogazione (rimarcando che l’oggetto non c’entra, ndr) congiuntamente al gruppo di minoranza Lega Bassa Romagna, senza condivisione col suo gruppo consiliare".