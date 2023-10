La magia degli artisti di strada alla Rocca Brancaleone

La magia degli artisti di strada arriva alla Rocca Brancaleone, che ospita oggi il primo Buskers Festival, organizzato da Brancaleone e Fulèr in collaborazione con Mattia Verbeni (direttore artistico del Buskers Faenza). Nella cornice della Rocca saranno presenti artisti di strada del nostro territorio per un pomeriggio di spettacoli tra magia, giocoleria, equilibrismo, acrobati e tanto divertimento. "Cos’è Buskers Ravenna - La Rocca dei sogni? – si chiedono gli organizzatori –. È un Festival che cerca di valorizzare la vita sociale, condividendo allegria e coltivando la meraviglia, richiamando a sé i migliori artisti di strada del territorio. Scegliere di far esibire il più possibile buskers locali non significa promuovere artisti di scarse qualità".

Buskers Ravenna è un luogo magico per grandi e piccini, dove emozionarsi e stupirsi, insieme a giovani artisti di talento, con più o meno esperienza, dandogli la possibilità di crescere ed avvicinarsi sempre di più ai loro grandi maestri. Il parco della Rocca si animerà con le acrobazie di 5 artisti, La compagnia Ma.Re., Il Paggio dei Clerici Vagantes, Mene, Lidio con la D e The Den-la tana degli artisti. Oltre agli spettacoli ci saranno laboratori di musica e ceramiche, un bellissimo mercatino di artigiani locali, giochi in legno di una volta, set fotografico a tema, tanto buon cibo a cura di Fulèr e drink del Brancaleone. L’appuntamento odierno - ed è questo uno dei suoi punti di forza - è dedicato a tutte le età dai 0 ai 99 anni, aperto anche ai nostri amici a quattro zampe. La Rocca si trova via Rocca Brancaleone 35 (dalle 10.30 alle 22).