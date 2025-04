La magia dei burattini arriva sul Candiano

Quella del 2025 sarà un’edizione speciale per il festival internazionale dei burattini e delle figure ‘Arrivano dal mare!’ che compie cinquant’anni. Dal 14 al 18 maggio, a Ravenna e a Gambettola, si susseguiranno 40 spettacoli, fra cui 8 prime nazionali, di 22 compagnie italiane e internazionali, eventi gratuiti, convegni, mostre, residenze e progetti speciali, con tante sorprese.

"L’idea è quella di ripercorrere la storia del festival – racconta Roberta Colombo della direzione artistica, insieme ad Andrea Monticelli del Teatro del Drago –, attraverso il convegno internazionale ‘Mezzo secolo di storia del teatro di figura’, suddiviso in cinque incontri, tanti quanti sono i decenni, coordinati oltre che da me, da Stefano Giunchi, ex direttore del festival, Paola Serafini, Sergio Diotti e Alfonso Cipolla. Tutto è iniziato negli anni Settanta, da allora tanti sono stati i cambiamenti a partire dall’introduzione del termine ‘teatro di figura’. Un’arte che ieri come oggi si basa sul presente e che è esplosa in tutta la sua bellezza, fino ad arrivare alla robotica e all’intelligenza artificiale. Tra i protagonisti, ci saranno alcuni degli artisti che sono nati artisticamente proprio grazie al festival, oltre a giovani burattinai al loro debutto".

Tra le sorprese di questa edizione c’è anche il fumettista Daniele Panebarco che con la sua matita ha disegnato la locandina, facendo rinascere un nuovo pappagallo, fratello gemello di colui che aprì le onde agli sbarchi di marionette e burattini nella prima storica edizione.

Il 17 maggio alle 15, al canale Candiano della Darsena, sbarcheranno marionettisti, burattinaio e musicisti che affolleranno la banchina con i loro spettacoli trascinando il pubblico verso le Artificerie Almagià, uno degli spazi fulcro del festival. Nella stessa giornata il Festival ospiterà ‘Rapsodia fantastica’ dell’Associazione Figli d’arte Cuticchio, spettacolo del programma del Ravenna Festival.

In programma, diverse proposte under 6, per nidi e scuole d’infanzia, come ‘Baby Esferic’, ‘Pensieri sottili’, ‘Choo Choo’, ‘Lion and Bird’, ‘La maga dei sogni’, ‘Tutto cambia’; spettacoli per tutti quali ‘Cappuccetto Rosso nel bosco’, ‘Ma solitud’, ‘Poem Visual’, ‘Boxes’, ‘Il grande incantesimo’, ‘Mettici il cuore’, ‘C’era una volta Astolfino’, ‘L’opera di Pulcinella’, ‘La pianista improvvisa’, ‘Crazy Animals’; e creazioni rivolte ad adulti, quali ‘Desde de Azul’, ‘Aisa passa la carne’, ‘Il pane quotidiano’, ‘Mitzi’s Human’, ‘Il mago Balaton’ e ‘Cabaret’.

Il 13 maggio, come anteprima del festival, si svolgerà la prima tappa di ‘Cantiere’, il progetto condiviso da cinque festival internazionali italiani per dare una concreta opportunità alle compagnie emergenti.

Roberta Bezzi