La magia del Cirque Bidon

Torna, dopo anni di assenza dalla piazza di Lugo, il Cirque Bidon. Per quattro serate, da domani al 7 giugno, il Bidon proporrà nel Parco del Tondo, in viale Orsini, quel mix inconfondibile fra teatro e poesia, acrobazie, musica dal vivo e clownerie che lo ha reso famoso a partire dagli anni ’70 quando è nato a Parigi in controtendenza al circo tradizionale e alla sua abitudine di esibire animali esotici. A proporlo quale evento di apertura del suo cartellone estivo è l’associazione Lugo Music Festival. "La compagnia, che si sposta su carrozze trainate da cavalli recuperati da situazioni di maltrattamento, porterà in scena lo spettacolo Chacun ses rêves - A ognuno i suoi sogni, un viaggio – spiega Matteo Penazzi, Presidente del Lugo Music Festival - in cui il teatro si mescola alla danza e al circo, in grado di coinvolgere persone di tutte le età". Il Cirque Bidon "può essere annoverato tra le più note compagnie itineranti di Europa e torna a Lugo dopo ben 30 anni di assenza come unica tappa nel ravennate in un tour realizzato da ATER Fondazione e Teatro Necessario Circo. I cittadini sono affezionati alla compagnia da quando per la prima volta fece tappa a Lugo nel 1995". I biglietti per gli spettacoli si possono acquistare sul posto a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo oppure online su https:lugomusicfestival.orgeventocirque-bidon-parco-tondo-lugo. Info: www.lugomusicfestival.org.

Monia Savioli