19 ago 2025
ANDREA COLOMBARI
La magia del mondo Disney

'Dreaming Melodies', le colonne sonore stasera all'Arena Borghesi di Faenza

L'Ensemble La Corelli spazierà da 'La Bella e la Bestia' a 'Il Re Leone'

L’Ensemble La Corelli spazierà da ’La Bella e la Bestia’ a ’Il Re Leone’

Per approfondire:

Appuntamento da non perdere questa sera alle 20.15 all’Arena Borghesi di Faenza, che si trasformerà in un teatro sotto le stelle con Dreaming Melodies – Musiche dal magico mondo Disney, uno spettacolo che ha già incantato platee in tutta Italia, e che propone un excursus musicale tra le più amate colonne sonore dell’universo Disney, sapientemente arrangiate in un mix tra classico e moderno.

Protagonista della serata, l’amatissimo cast vocale formato da Daniela Peroni, Cecilia Ottaviani e Luca Balbi, che insieme all’Ensemble La Corelli diretto da Nicola Nieddu darà vita ad un’antologia di imperdibili classici (da “La Bella e la Bestia” a “Il Re Leone”, da “Mulan” a “Hercules”, fino ai successi Pixar), arricchiti dalla narrazione di Teresa Maria Federici, che guiderà il pubblico attraverso le storie, i personaggi e le atmosfere che popolano il celebre mondo Disney.

La biglietteria dello spettacolo è operativa all’indirizzo e-mail: biglietteria@lacorelli.it.

Per quanto riguarda il prezzo d’ingresso allo spettacolo: ci sarà posto unico 5 euro; gratuito per i bambini sotto i 6 anni.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Faenza e il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna, di Aiam e Tuke s.a.s.

L’Arena Borghesi si trova in viale Stradone, 48018, a Faenza. Per informazioni contattare l’Arena al seguente numero di telefono: 0546/663568. Per avere informazioni sull’attività e sui prossimi appuntamenti dell’ensemble, è possibile consultare il internet www.lacorelli.it.

