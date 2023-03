La magia del ’teatrino digitale’ questa mattina alle 11

Il nuovo appuntamento nell’ambito de La Stagione dei Teatri - Famiglie e Scuole è fissato oggi alle 11 al Teatro Rasi (via di Roma 39, a Ravenna), dove andrà in scena Teatrino Digitale (in replica domani per le scuole). All’interno di una piccola baracca per burattini vivono e appaiono, scomposte e apparentemente non collegate tra loro, le parti di un attore in carne e ossa che non percepiamo mai per intero. Lo spettacolo è il frutto di alcune sperimentazioni nate online con i bambini, oggi elaborate in una sorta di catartico abbattimento della ’quarta parete’ dello schermo. Biglietto 5 euro.