La magia di Borreani all’Abbazia Concerto del violinista a Casola

Il concerto del violinista Indro Borreani è uno degli appuntamenti più attesi di Emilia Romagna Concerti. L’esibizione dell’artista si terrà oggi alle 18.30 nell’Abbazia di Casola Valsenio. Musicista precoce, amatissimo da personaggi quali Uto Ughi e Paolo Olmi, vincitore al Concorso per l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano a soli 22 anni, Borreani è un musicista carismatico. Dopo il concerto odierno, Borreani guiderà i Solisti della Young Musicians European Orchestra in una serie di esibizioni in Romagna. Ecco il programma della serata di Casola Valsenio: di Bach l’’Adagio e Fuga’ dalla prima ’Sonata per violino solo’, ’Capricci numero 24 e 17’ di Paganini e ’Ballade’ di Ysaye. Mezz’ora prima del concerto sarà offerta ai presenti una visita guidata dell’Abbazia. Biglietti 5 euro (Vivaticket oppure sul posto alle 17.30).