La magia di ’Paris, Texas’

Continuano le proiezioni al ’Cinema Palazzo Vecchio’ di Bagnacavallo (in piazza della Libertà 5). Stasera alle 21, per la rassegna ’Il Cinema ritrovato’, andrà in scena il film ’Paris, Texas’ di Wim Wenders, con Harry Dean Stanton e Nastassja Kinski. Il film del weekend, da venerdì a domenica, sarà ’ll ragazzo dai pantaloni rosa’ di Margherita Ferri, che prevede la domenica ben tre proiezioni: alle 10, alle 16 e quella canonica delle 21.

La settimana successiva, per la rassegna ’La grande musica al cinema’, la proiezione di ’Stop Making Sense’, dei Talking heads di Jonathan Demme sarà martedì e mercoledì. In seguito, per la rassegna ’La Grande Arte al cinema’, si potrà assistere a ’Pissarro. Il padre dell’espressionismo’ di David Bickerstaff il 19 e il 20 e a ’Giurato numero 2’ di Clint Eastwood (domenica 24 anche alle 16).

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro la donna, lunedì 25 alle 20.30 si terrà l’incontro con la scrittrice Marilù Oliva sulle figure femminili nell’Iliade, moderato da Matteo Cavezzali. Seguirà alle 21.30 la proiezione di ’Nome di Donna’ di Marco Tullio Giordana, con ingresso a offerta libera a favore dell’associazione Demetra.

Da venerdì 15 a domenica 17 la sala del cinema non sarà disponibile a causa delle elezioni regionali. Info su programma, orari e biglietti: 320-8381863 , 333-7866395, cinemabagnacavallo@gmail.com e

http://cinemabagnacavallo.blogspot.it