La magica voce di Emma Nolde questa sera al Bronson

Il palco del Bronson Club di Madonna dell’Albero, questa sera alle 21.45, sarà tutto della cantautrice toscana Emma Nolde (25 anni), definita dalla critica una delle voci più intense e originali del nuovo panorama musicale italiano, nell’ambito del tour ‘Nuovospaziotempo’. L’artista porterà in scena – insieme a Marco Martinelli (batteria e ukulele), Andrea Beninati (violoncello, percussioni, piano e basso) e Francesco Panconesi (sax, piano, synth e cori) – l’energia e la poesia del suo ultimo (terzo) album, dal titolo omonimo, pubblicato lo scorso 8 novembre per Carosello Records. Questo terzo disco si distingue per la sua profondità lirica e le collaborazioni inedite con Niccolò Fabi, Nayt e Mecna, artisti che – pur provenendo da mondi musicali molto diversi – condividono con Emma la cura delle parole e delle immagini.

Emma, dopo ‘Tuttoscorre’ e ‘Pianopiano!’, il terzo disco è frutto di un lungo percorso iniziato nel 2021. Com’è nato? "Un po’ com’è nel mio stile, quando esce un disco, sono già pronta per pensare a qualcosa di nuovo… Per scrivere le canzoni c’è bisogno di tempo e la fretta, che ho per molte altre cose della vita, non ce l’ho mai quando si tratta di musica. L’album è stato realizzato in Toscana, spalla a spalla con Andrea Pachetti e altri musicisti amici che saranno con me anche a Ravenna. Il risultato è un lavoro che ha tanti sali e scendi, che fa ballare ma anche emozionare".

L’album ‘Nuovospaziotempo’ comprende 11 brani. Ce n’è un paio a cui è più affezionata? "Sì, anche se le mie preferenze cambiano di settimana in settimana. Al momento sono molto legata a ‘Intro’, una canzone non canzone che dura appena un minuto e che ho realizzato alla fine per descrivere il senso del disco, diventando il punto di partenza di tutto, e anche a ‘Sirene’, per ragioni più personali. In quest’ultimo racconto di una persona vicina a me che ha ubbidito troppo e tutta la vita alla volontà dei genitori, che hanno deciso che vita dovesse fare".

Insieme a Niccolò Fabi ha realizzato a quattro mani la canzone ‘Punti di vista’. Come vi siete conosciuti? "Dopo un mio concerto al Monk Roma a cui aveva assistito, mi è venuto a salutare e abbracciare proponendomi di lavorare insieme. Lo aveva colpito il mio modo di suonare la chitarra, in cui si era riconosciuto. E, collaborando, la sintonia è stata tale che sembra che abbiamo fato lo stesso percorso e ascoltato le medesime canzoni".

Com’è nata la sua passione per la musica? "In modo del tutto naturale, suonando la chitarra quando ero bambina. Quasi fosse un gioco, con un’amica mi divertivo a replicare pezzi di cantautori italiani. Poi alle medie ho seguito l’indirizzo sperimentale musicale, iniziando con la chitarra classica e a leggere la musica. Dopo un esame al conservatorio, ho deciso di lasciare e iniziare a scrivere".

La sua mente ora è già proiettata su nuove idee? "Sì, sento un grande fermento e non vedo l’ora di rientrare in studio appena finito il tour".

Roberta Bezzi