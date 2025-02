La magrezza nella cultura orientale e occidentale

Da anni il culto della magrezza è all’ordine del giorno. Vale per la cultura occidentale ma è ancora più accentuato in quella orientale. Questo si riflette nel K-pop, un genere musicale che unisce il pop alla musica coreana. I suoi idoli sono famosi per l’aspetto impeccabile e i corpi incredibilmente magri. La cantante Jang Won-young, che pesa 42 kg per 173 cm, oppure Kotoko, 39 kg per 157 cm, sono considerate standard di bellezza. La pressione del settore li spinge a un costante confronto tra loro, costretti ad allenamenti intensi e ad abitudini alimentari estreme, che a volte li portano addirittura a svenire durante le esibizioni.

A differenza di altri generi musicali, il K-pop è un fenomeno culturale a tutti gli effetti, con un proprio universo di fan talmente devoti e ossessionati da emulare le mode che lancia e creare un giro economico molto alto. Troppo spesso dimentichiamo l’importanza della salute del corpo, come se esso fosse un valore, un oggetto da mostrare. Pensiamo che questa ossessione per la magrezza aumenti il disagio tra noi ragazzi. Il corpo è soltanto l’involucro della nostra identità. Negli anni cambierà mentre ciò che ci rimarrà è chi siamo dentro. E quindi ciò che maggiormente dovremmo curare è la nostra diversità perchè ci rende unici.

Abiona Balliu, Caterina Costa, Vanesa Kasa, Daniela Isabella Tedioli Garcia, classe 2^ AScuola media ‘Ugonia’di BrisighellaProf Cristina Laghi