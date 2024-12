La mamma, prima e ultima parola

Che sia ‘ma’, ‘médar’o ‘mâma’, come si pronuncia la parola mamma da un capo all’altro della Romagna, "l’è la prèma e l’ùtma paröla ch’u s’ dis" (è la prima e l’ultima parola che si dice). È il riconoscimento l’amore che ogni mamma ha per un figlio o una figlia: "La mâma a e’ fjôl, la j arvèss la matra e e’ côr", la mamma al figlio, apre madia e cuore, colmandolo di cibo e d’affetto. Un binomio che un tempo improntava il rapporto tra mamma e figlio: "La bôna mâma la dis tó!", la brava mamma dice "prendi!" e non "vuoi?". Nel caso di un figlio irriconoscente nei confronti della madre, questa lo ammoniva con: "U t’avnirà in mént la tu mâma" (Ti verrà in mente la tua mamma: quando non ci sarò più e mi rimpiangerai).