La mania giallorossa contagia tutti. Più donne e tanti giovani allo stadio: "È bello gioire e soffrire insieme"

Ormai è ufficiale: la mania giallorossa sta contagiando tutti. Dopo il record di abbonamenti venduti, il pienone in curva e lo stadio sold out per gli scontri diretti, sono sempre di più i ravennati per cui quello con il Benelli è un appuntamento immancabile. Oltre alle storiche tifoserie ultras, a riempirlo oggi sono adulti, genitori con figli e tantissimi giovani che, con ritrovato entusiasmo, si stanno appassionando sempre di più ai colori della città.

Giovanni Belletti, 29 anni, racconta: "Io andavo allo stadio già da bambino, ma da circa 5 anni ho iniziato ad andarci tutte le domeniche. Fino a tre stagioni fa, c’erano domeniche in cui non arrivavamo a mille presenze. Ora, è tutto cambiato: ora le domeniche lo stadio è pieno, c’è gente che rimane fuori e prova a chiedere i biglietti. Ci sono tanti giovani e giovanissimi con le sciarpe e le maglie del Ravenna. È un’atmosfera incredibile, che fa ben sperare per il futuro. La cosa più bella è il senso di appartenenza: essere insieme ai tuoi concittadini a gioire e soffrire insieme per una partita di calcio. È qualcosa che non si può spiegare a parole".

Marco Trombini, 29 anni, ricorda quando da piccolo andava allo stadio in motorino con il fratello: "All’epoca, intorno al 2006, c’era grande entusiasmo, era aperto anche il settore distinti, che ormai è chiuso da molti anni. Quest’anno finalmente ho rivisto l’entusiasmo di allora. È merito della società, che ha obiettivi chiari e sta facendo bene".

Tanti frequentavano saltuariamente il Benelli, poi, con l’acquisto da parte di Ignazio Cipriani, hanno deciso di abbonarsi per la scorsa stagione, rinnovandolo quest’anno per il ritorno in C. "Mi sono abbonato per la prima volta lo scorso anno – racconta Federico Costa, 30 anni – e l’entusiasmo, partita dopo partita, è stato sempre più coinvolgente. Quest’anno, in più occasioni lo stadio ha registrato il tutto esaurito. Mi auguro che tutto questo entusiasmo aiuti la squadra a ottenere risultati importanti". "Andare in curva con i propri amici? Non ha prezzo - commenta Enrico Zocca, 27 anni -. In genere, ognuno tifa la sua squadra di serie A, si scherza e ci si prende in giro, a volte ci si gufa contro. Per il Ravenna, invece, siamo tutti uniti. È una sensazione unica". Per Matteo Sechi, 28 anni, andare al Benelli è una tradizione di famiglia e 20 anni fa sedeva ogni domenica nei distinti con i genitori.

"Sono loro – racconta - che mi hanno passato l’amore per i colori della città. Vedere una società ambiziosa, con voglia di fare bene ci ha fatto tornare la voglia di andare allo stadio. Da qui, anche il record di sempre di abbonamenti. Forse i ravennati aspettavano solo qualcuno che gli desse le speranze giuste per tornare al Benelli".

E allo stadio ci sono sempre più anche le donne, che hanno acquistato quasi il 10% degli abbonamenti. Alessia Tarroni, 28 anni, racconta: "Ho iniziato ad andare allo stadio l’anno scorso. Il calcio mi è sempre piaciuto, ma un conto è guardarlo in tv e un conto è andare allo stadio della tua città, vedendo così tanta gente. È molto più stimolante". Rachele Minini, 28 anni, di calcio non si è mai interessata, ma quest’anno, vedendo sempre più amici allo stadio, ha deciso di provare.

"Appena entrata – ricorda -, ho osservato in silenzio. Avevo paura di dire la cosa sbagliata e magari innervosire qualche tifoso intorno a me. Dopo un po’, invece, mi sono sciolta e mi sono divertita tantissimo. C’erano persone di tutte le età, unite da uno stesso obiettivo: tifare per la loro città. Ci tornerò".

