La mannaia dei dazi di Trump. A rischio export per 500 milioni. Guberti: "Atto troppo forte e grave"

Circa 479 milioni di export delle imprese della provincia di Ravenna su parte dei quali rischia di cadere la mannaia dei dazi di Trump. I dati dell’export gennaio dicembre 2024 dell’area ravennate resi noti dalla Camera di Commercio di Ferrara Ravenna, indicano come gli Stati Uniti siano il terzo partner delle imprese locali (con una quota dell’8,6%) alle spalle di Germania (12,5%) e Francia (10,1%) e i dati del 2024 indicavano già una flessione del 16,2% del mercato Usa rispetto al 2023. In Emilia-Romagna – come ha spiegato il presidente della Regione Michele de Pascale – il mercato Usa vale 10,5 miliardi di export a partire da automotive, meccanica, farmaceutica e alimentare e sono oltre 6mila le imprese coinvolte. "È stato – spiega Giorgio Guberti presidente della Cdc Ferrara Ravenna - un atto troppo forte e troppo grave perché incide sulle Borse e poi noi abbiamo una proiezione del Pil che non ci consentirà di superare lo 0,5% di crescita laddove eravamo proiettati verso l’1%. Tutto questo comporta un grave pregiudizio per l’economia e per le imprese. Speriamo che una trattativa dell’Unione europea risolva almeno in parte il problema. Del resto, non tutti possono scegliere, come ha fatto la Ferrari, di aumentare i listini per compensare i dazi. Chi ha un mercato così forte se lo può permettere ma le altre imprese certamente no. E’ una depressione ulteriore dell’economia di cui non avevamo bisogno; per non dire dell’euro che si rivaluta pesantemente sul dollaro e mette sempre in difficoltà le nostre merci all’estero". Per le imprese questo dei dazi è un colpo gravissimo e Confindustria Romagna lo sottolinea. "I dazi annunciati dal presidente degli Stati Uniti avranno un innegabile impatto sulle tante industrie esportatrici della Romagna, cercheremo di quantificarlo nei prossimi mesi con il nostro Centro Studi perché vogliamo parlare con i numeri alla mano, ma ci attendiamo ripercussioni imponenti", come afferma il presidente dell’associazione, Roberto Bozzi. E gli Usa sono un mercato importante. "Sul fronte dell’export – spiega Bozzi - dobbiamo la ripresa post pandemia in gran parte all’aumento della quota proprio negli Usa. I settori più esposti sono quelli che hanno esportato di più: il farmaceutico, l’alimentare e quello delle macchine per la produzione". A questo punto, continua Bozzi, occorre "dialogare con tutti, a cominciare dalla nuova amministrazione americana, ed evitare reazioni di pancia che sono controproducenti. Alzando i toni dello scontro con gli Usa, ne beneficerà solo la Cina: bisogna accelerare il taglio dei tassi da parte della Bce perché deprezzerebbe l’euro attutendo l’effetto dei dazi americani. Poi occorre definire nuovi accordi commerciali come scudo alla guerra delle tariffe. L’Europa deve rimanere unita e chiunque abbia buoni rapporti con l’amministrazione americana deve attivarli per il bene comune".

Giorgio Costa