‘La mano del miele’ di Fornaciari

Nell’ambito del ‘Salotto letterario’ organizzato da Capit Ravenna al centro sociale Bosco Baronio in via Meucci 23 aRavenna, oggi pomeriggio alle 17.30 Primo Fornaciari

presenta il suo libro

‘La mano del miele’, uscito per Sbc edizioni. Si tratta di un volume composto da nove saggi che sono un omaggio allo spirito di una città, Ravenna, ovvero l’invito a mettersi in viaggio alla sua ricerca, attraverso una galleria di personaggi appartenenti a epoche diverse; ma anche a scorgerlo fuggevolmente, questo spirito, in un dipinto, una luce, un frutto o una pianta, così come in una vecchia favola.