La manovra di bilancio regionale, se ne parla nel Salone Estense

Si terrà domani alle 20.30 nel Salone Estense della Rocca l’incontro, voluto dal Pd di Lugo, sulla manovra di bilancio regionale e sulle motivazioni che hanno portato all’aumento di varie tasse. Saranno presenti il senatore Daniele Manca e la consigliera regionale Eleonora Proni. "Penso che sia dovere di un partito come quello democratico – spiega il segretario, Giacomo Baldini – spiegare il perché di una scelta difficile. Proprio la legge di bilancio è incentrata sul rilancio della sanità regionale, affinché sia universalistica e pubblica, cosa che invece il governo sta osteggiando con l’abbassamento della quota destinata alla sanità che è diventata il 6% del Pil". Si discuterà anche della proposta di riarmo presentata in Europa. "Come ha proposto bene la nostra segretaria Elly Schlein – spiega Baldini –, la spesa militare deve essere disgiunta da quella per investimenti sociosanitari, inoltre deve andare a costituire una difesa unica europea".